Tg News – 25/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Aiuti a Gaza via Cipro, Flotilla rifiuta proposta del governo - Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca - Merz: “Usare asset russi congelati per finanziare armi a Kiev” - Sarkozy condannato a 5 anni, andrà in carcere - Due incidenti mortali sul lavoro, a Milano e nel Vicentino - Concorrenza digitale, Ue allo scontro dopo richiesta Apple - Flotilla, Meloni: “Condanna su accaduto ma richiamo a responsabilità” - Previsioni 3B Meteo 26 Settembre azn