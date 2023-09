Tg News – 25/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La morte del boss Messina Denaro, verrà sepolto a Castelvetrano - Attacco su Odessa, colpiti depositi di grano - Torna la mobilitazione degli studenti contro il caro affitti - Ue, via libera al nuovo regolamento Euro 7 - Covid, attesi per Martedì in Italia i primi vaccini - Messner, il guinness dei primati gli toglie il record - In tanti alla camera ardente di Napolitano, il ricordo di Tajani - Previsioni 3B Meteo 26 Settembre gtr/gsl