Tg News – 25/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump su Palestina: “Quello che dice Macron non conta” - Esercito Israele autorizza lancio aiuti alimentari su Gaza - Cede impalcatura in cantiere, morti 3 operai a Napoli - Consulenti Stasi: “Di Sempio impronta insanguinata vicino a Chiara” - Fine vita, Consulta dice no all’intervento di terzi - Istat, cresce a Luglio fiducia consumatori, cala per imprese - Weekend da bollino rosso su strade e autostrade - Fontana: “Camera sta facendo ottimo lavoro, 45 milioni avanzo di bilancio” - Previsioni 3B Meteo 26 Luglio azn