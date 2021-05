Tg News – 25/5/2021

In questa edizione del Tg News del 25 maggio 2021 troverete: - Salta la proroga del blocco dei licenziamenti: scadrà il 30 giugno, - OMS, 115mila decessi tra operatori sanitari a causa del Covid-19, - Scuola, vaccino per chi fa la maturità, 8 studenti su 10 favorevoli, - Antitrust sanziona Ryanair, EasyJet e Volotea per mancati rimborsi