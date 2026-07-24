Ravà “Per il cricket azzurro è un momento molto positivo”

ROMA (ITALPRESS) - “Allo stato attuale possiamo identificare il momento come positivo sia al maschile che al femminile. Abbiamo avuto dei successi riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Stiamo procedendo con la preparazione delle prossime competizioni e abbiamo ritenuto giusto che in questo momento storico ci fosse la vicinanza sia della federazione che del Coni”. Così Gianfranco Ravà, Commissario Straordinario della Federazione Cricket Italiana, a margine della presentazione delle nazionali di cricket al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. mec/xr5/azn