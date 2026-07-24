Palermo, restaurato Castello Utveggio. Schifani “Impegno mantenuto”

PALERMO (ITALPRESS) - Castello Utveggio restaurato diventa un centro per studi internazionali, un fiore all'occhiello per la Sicilia. E' quanto sottolineato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in occasione della cerimonia di inaugurazione di Castello Utveggio, a Palermo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Abbiamo restaurato questo gioiello - prosegue - lo abbiamo restituito alla città. Questo era uno degli impegni assunti dal sottoscritto in campagna elettorale. Li abbiamo completati e lo apriamo ufficialmente a tutti coloro i quali intendono realizzare dibattiti di altissimo livello internazionale". col3/mgg/azn