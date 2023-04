Tg News – 24/4/2023

In questa edizione: - Giallo su un drone caduto vicino a Mosca - Affonda barchino, 21 sbarchi in 24 ore a Lampedusa - Sudan, evacuati tutti gli italiani - Fermato ex paziente per l’agguato mortale a una psichiatra - Allarme smog in UE: Pianura Padana tra aree peggiori - Nordio: “Il 25 Aprile dovrebbe essere festa europea”. - Ferrero-Save the Children contro il lavoro minorile in Costa d'Avorio - Previsioni 3B Meteo per il 25 Aprile /gtr