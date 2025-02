Tg News – 24/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Papa Francesco, niente dolori, prosegue terapie, è di buon umore - Voto in Germania, Merz annuncia il Governo entro Pasqua - Esplosione al Consolato Russo di Marsiglia, ipotesi terrorismo - Tre anni di guerra in Ucraina, Europei confermano appoggio a Kiev - Netanyahu “pronto a riprendere la guerra”, tregua in bilico - Mafia, voto di scambio nel Catanese, arrestati sindaco e consiglieri - Omicidi, aumentano i minorenni killer, quasi triplicati in un anno - Dagli Emirati 40 miliardi di dollari per investire in Italia - Previsioni 3B Meteo 25 Febbraio mrv