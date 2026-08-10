Tg News – 10/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Terremoto in Colombia, decine di vittime e feriti - Arrestato Lavitola per attentato a Ranucci - Meloni e Frederiksen: “No a immigrazione incontrollata” - Pioggia di droni ucraini nel Tatarstan russo - Iran: “Non sono in corso negoziati con gli Usa” - Ceuta, la città chiede risposte all’Europa - Italia ancora nella morsa del caldo sino a Ferragosto - Padova, ketamina nascosta nella scatola dei corn flakes - Previsioni 3B Meteo 11 Agosto gsl