Tg News – 23/9/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump ad Assemblea Generale Onu: “Usa tornati più forti del mondo” - Israele, i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City - Salis, Commissione Ue respinge revoca immunità per un voto - Giallo sui droni su aeroporti di Copenaghen e Oslo - Incidenti di Milano, 5 arrestati, 2 sono liceali minorenni - Maltempo, nubifragio ad Ischia, strade allagate - Uomo armato di coltello entra nel ghetto di Roma, fermato - MedOr, dialogo tra Nord e Sud del mondo opportunità per la Sicilia - Previsioni 3B Meteo 24 Settembre gsl