Tg News – 23/6/2023

In questa edizione: - Incidente Casal Palocco, ai domiciliari Di Pietro - Violenza sessuale sulla ex malata di cancro, arrestato a Monza - Alta tensione sul Mes, Meloni rinvia consiglio dei ministri - Respinto assalto missilistico russo in aeroporto Kiev - Papa Francesco agli artisti: “Non dimenticatevi dei poveri” - Oltre un terzo della spesa turistica va alla tavola - “Il Titan è imploso”, la conferenza della Guardia Costiera Usa - Previsioni 3B Meteo 24 Giugno mrv