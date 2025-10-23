Home Video News Cronaca Tg News – 23/10/2025
Tg News – 23/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vance: “Gli Usa non consentiranno ad Israele di annettere la Cisgiordania” - Asse Ue-Usa sulle sanzioni contro Mosca - A Torino ucciso imprenditore per strada, in fuga uomo incappucciato - Donna uccisa a Milano, l’ex compagno ai Pm: “Datemi l’ergastolo” - Regeni, dubbi di costituzionalità, stop a processo a 007 - Re Carlo e Camilla in Vaticano, storica preghiera con Papa Leone - Inps, nel 2024 spesi 364 miliardi di euro per le pensioni (+4,9%) - Rixi in visita alla mostra EVOLUTIO di Webuild "120 anni di storia" - Previsioni 3BMeteo 24 Ottobre azn