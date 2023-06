Tg News – 22/6/2023

In questa edizione: - Maturità, seconda prova, al Classico Seneca - Ultime speranze per il Titan, arriva un robot - Milano, donna in bicicletta travolta da betoniera - Due 16enni hanno ucciso un clochard a Pomigliano d’Arco - Strasburgo boccia ricorsi coppie gay italiane - 40 anni fa la scomparsa di Emanuela Orlandi - Meloni: “Dovere di tutti difendere la libertà religiosa” - Previsioni 3B Meteo 23 Giugno gsl