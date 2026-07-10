Dal Parlamento Ue primo via libera all’Euro digitale

ROMA (ITALPRESS) - Il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura il Regolamento per l'euro digitale, con 416 voti a favore su 607 votanti. La misura fa parte del cosiddetto "pacchetto moneta unica". Entro il mese di luglio si aprirà la fase del Trilogo, cioè dei negoziati che coinvolgono Parlamento, Consiglio dell'Unione europea e Commissione Ue, necessari per definire il testo finale del regolamento. L'obiettivo è quello di completare il processo entro il 2026. L'euro digitale sarebbe una evoluzione della moneta unica nell'era digitale. Consentirebbe ai cittadini di utilizzare, anche in formato elettronico, una forma di moneta emessa direttamente dalla banca centrale. Sarebbe un'opzione in più oltre al contante e agli strumenti di pagamento privati già esistenti. Il progetto punta a preservare la disponibilità della moneta pubblica, rafforzando l'autonomia e la capacità innovativa dell'Europa nel settore dei pagamenti. Parallelamente al confronto tra le istituzioni europee, l'Eurosistema sta andando avanti con il lavoro di progettazione e sperimentazione. In questo contesto, la Banca d'Italia è impegnata, insieme alla BCE e alle altre banche centrali dell'area dell'euro, nelle attività di preparazione tecnica del progetto. Nei prossimi mesi il confronto legislativo e le attività di sperimentazione proseguiranno in parallelo. gsl