Ue, Fitto “La coesione resta un obiettivo centrale”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo nel bel mezzo della programmazione 2021-2027 e alla vigilia della piena discussione sul futuro bilancio 2028-2034. Abbiamo quindi due elementi fondamentali: uno relativo alle politiche e ai loro obiettivi. La coesione è un obiettivo centrale, fondamentale, parte integrante dei Trattati, per la riduzione delle disparità territoriali. La politica di coesione ha bisogno certamente di essere modernizzata rispetto alle nuove esigenze. È quello che abbiamo fatto all’interno della proposta di revisione di medio termine dell’attuale bilancio 2021-2027, con risultati molto importanti e positivi: abbiamo ricercato 35 miliardi di euro su nuove priorità che abbiamo individuato insieme a tutti gli Stati membri e alle Regioni, quindi acqua, casa, competitività, energia e difesa, dando una risposta molto importante nell’ambito dell’attuale programmazione". Lo ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, a margine del seminario ECR-FdI “La forza dei territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, a Roma. xc7/sat/gsl