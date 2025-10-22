Home Video News Cronaca Tg News – 22/10/2025
Tg News – 22/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Manovra, cambia la tassa sugli affitti brevi - Garlasco, Sempio contro nuovo testimone: “Lo scontrino l’ho preso io” - Donna ferita con un coltello a Milano, si cerca l’ex marito - Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona - Ucraina, sei morti per raid russi, Putin lancia esercitazioni nucleari - Esplosioni e colpi d’arma da fuoco davanti al Parlamento di Belgrado - Tre giorni dopo il clamoroso furto riaperto il Louvre - Medio Oriente, Meloni “Prospettiva di pace, ma disinnescare i rischi” - Previsioni 3BMeteo 23 Ottobre azn