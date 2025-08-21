Home Video News Cronaca Tg News – 21/8/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bimbo di due anni annega in piscina nel ragusano - Rissa in spiaggia nel crotonese, muore 22enne - A Milano sgomberato il centro sociale Leoncavallo - L'esercito israeliano entra nella periferia di Gaza - Passo indietro di Trump nella mediazione Russia-Ucraina - Dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi - Maltempo, allagamenti in Veneto e nel Lazio - Animalisti contro Messner che vuole eliminare i lupi in Alto Adige - Previsioni 3B Meteo 22 agosto /gtr