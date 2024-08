Tg News – 21/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il veliero affondato, ritrovati 2 corpi - Barack Obama lancia Kamala Harris - Raffica di droni ucraini contro Mosca - Tajani “L’Italia è matura per lo Ius Scholae” - Omicidio Sharon, sentiti i genitori, c’è un testimone - La Dia confisca beni per 100 milioni - Turbolenza sul volo Corfù-Londra, 2 feriti - Al Meeting di Rimini una mostra sulla rinascita dei borghi - Previsioni 3B Meteo 22 Agosto /gtr