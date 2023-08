Tg News – 21/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Violenza di gruppo a Palermo, confessa il minorenne - 25enne impiccata in un casolare, fermati fidanzata e un amico - Proteste dei sindaci emiliani contro i migranti - Vannacci "Sono stato avvicendato, non destituito" - Papa Francesco “Insensata la guerra in Ucraina” - Notti tropicali con l’anticiclone africano - Agenzia Entrate, via ai controlli incrociati sull'evasione - Previsioni 3B Meteo 22 Agosto /gtr