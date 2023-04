Tg News – 21/4/2023

In questa edizione: - Arrestata la preside antimafia Daniela Lo Verde - La Russa: “Nella Costituzione non c’è l’antifascismo” - Un caccia di Mosca bombarda per errore Belgorod - Si dimette il vicepremier britannico Raab - Vicenza, crolla una scala in una moschea, 5 feriti - Rapporto Debito-Pil Italia scende al 144% - Focus: Ministro Fratin: “Cercheremo di trasferire l’orsa prima dell’11 Maggio” - Previsioni 3B Meteo 22 Aprile gsl