Tg News – 21/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Diventa un caso il saluto nazista di Bannon - Israele accusa Hamas “I fratellini Bibas uccisi a mani nude” - Papa Francesco, si attendono esiti terapia - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sabotaggio alla pista di bob - Senato, opposizioni scrivono per Premier Time con Meloni - Team cinese scopre nuovo coronavirus nei pipistrelli - Inflazione a Gennaio sale a +1,5%, stabile carrello della spesa - "L'arte dei Papi" a Roma per il Giubileo - Previsioni 3B Meteo 22 Febbraio /gtr