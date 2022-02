Tg News – 21/2/2022

In questa edizione: - Covid, i non vaccinati hanno un rischio di morte 19 volte superiore ai vaccinati con booster - Ucraina, una vittima tra i civili e 61 mila persone in fuga - Grimaldi Lines, continua la ricerca dei 10 dispersi - Caro bollette, nuovo intervento del governo da 8 miliardi gtr/