Tg News – 21/10/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Istanbul, condanne a 24 anni per uccisione figlio chef Minguzzi - Sarkozy entrato in carcere, sarà in isolamento - Trump “Hamas rispetti accordo altrimenti sarà una fine brutale” - Lavrov “Contrari al cessate il fuoco immediato in Ucraina” - Scandicci, sequestra e tenta di uccidere la compagna - Manovra, Tajani “No alla tassa sugli affitti brevi” - Istat, nascite ancora in calo in Italia - Giuli visita mostra Webuild EVOLUTIO, "Autobiografia dello sviluppo" - Previsioni 3B Meteo 22 Ottobre /gtr