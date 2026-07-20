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Tg News – 20/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sequestrati 50mila euro da un conto estero di Mario Roggero - In sei coinvolti per la morte di Fakir a Bologna - Uccise per un paio di cuffiette, confermati 27 anni in Appello - Iran, mediatori propongono tregua di 10 giorni - Andy Burnham è il nuovo premier del Regno Unito - Tensione Russia-Italia, Mosca espelle addetto italiano - Spagna campione del mondo, rissa dopo la finale - New York, per Italpress un nuovo studio tv a Times Square con Piazza Italia - Previsioni 3B Meteo 21 Luglio /gtr