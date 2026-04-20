Home Video News Cronaca Tg News – 20/4/2026
Tg News – 20/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump: “Vance andrà ad Islamabad per i negoziati” - Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana - 21enne ucciso a Vasto, il padre confessa - Omicidio Pavia, fermato un 16enne egiziano - Dossieraggio, indagato ex n.2 del Dis Del Deo - Milano, escort di lusso nei locali della movida - Stipendi reali più leggeri del 10% negli ultimi 5 anni - Un anno fa ci lasciava Papa Francesco - Previsioni 3B Meteo per 21 Aprile azn