Tg News – 20/4/2023

In questa edizione: - Deraglia carro merci a Firenze, caos treni in tutta Italia - Ue: no a rinnovo automatico concessioni balneari - Giallo sull’esplosione nel cielo di Kiev - Yemen, 85 morti per calca durante Ramadan - Costacurta Jr., notte folle a Milano - Clima, 2022 anno più secco in Europa - Arriva una guida per vivere in condominio - Previsioni 3B Meteo per il 21 Aprile /gtr