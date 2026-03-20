Tg News – 20/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, Trump “Vogliamo parlare con i leader ma sono tutti morti” - Teheran minaccia le mete turistiche, “non sono più sicure” - Esplosione casolare a Roma, morti due anarchici - I funerali di Bossi domenica a Pontida, ci sarà la premier Meloni - Tram deragliato "Il conducente al telefono prima dello schianto” - Allarme Sassuolo, focolaio di pertosse nella squadra - Morto Chuck Norris, il leggendario Texas Ranger - Tra scienza e innovazione, per Filorga primato nazionale nella skincare anti-età - Previsioni 3B Meteo 21 Marzo /gtr