Tg News – 20/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esposte sul palco a Gaza le bare degli ostaggi, ira di Israele - L’Ue il 24 Febbraio in Ucraina, Mosca contro schieramento truppe Nato - Per il Papa almeno altri 7 giorni di ospedale - Carminati torna in carcere per il residuo della pena - Teneva la moglie legata con un guinzaglio, arrestato 38enne - Mozione Lega a Venezia: “Daspo a chi indossa il Burqa” - Nuovo piano pandemico, restrizioni libertà solo con leggi - Ucraina, Tajani: “Costruire percorso di pace con Usa, Kiev e Ue” - Previsioni 3B Meteo 21 Febbraio gsl