Tg News – 20/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Assalto a bus Pistoia basket, 12 i tifosi sospettati - Via libera dei ministri Ue su stop al gas russo - Israele: “Hamas continua a violare cessate il fuoco” - Mattarella: “Attentato a Ranucci allarmante, serve forte reazione” - Corte Conti: “Squilibri territoriali su spesa servizi sociali” - Furto al Louvre, rubati nove pezzi collezione imperiale - Sinner rinuncia alla Coppa Davis con l’Italia - Manovra, Lollobrigida “Per l’agricoltura investite numerose risorse” - Previsioni 3BMeteo 21 Ottobre azn