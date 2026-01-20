Home Video News Cronaca Tg News – 20/1/2026
Tg News – 20/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump alla guerra dello champagne, dazi al 200% - Macron attacca Trump: “Vuole un’Europa vassalla, inaccettabile” - Incidente fra treni in Spagna, almeno 41 vittime - Federica Torzullo, al marito contestato reato femminicidio - Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel - Tar annulla provvedimenti di Bologna Città 30 - Turismo, per Roma un 2025 record, quasi 23 milioni di arrivi - Groenlandia, Von Der Leyen “I nuovi dazi Usa sono un errore” - Previsioni 3B Meteo 21 Gennaio azn