Tg News – 2/9/2025

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Sito sessista, individuato presunto gestore, un 45enne di Firenze - Putin: "Mai stati contrari ad adesione Ucraina alla Ue" - Il Belgio riconoscerà la Palestina, ira di Israele - Terremoto in Afghanistan, si scava tra le macerie - Urso: "A Genova forno elettrico ad acciaierie ex Ilva" - Emilio Fede ricoverato in condizioni critiche - Oms, problemi mentali per oltre un milione di persone - Zaia: "Braccialetto elettronico e Daspo per i borseggiatori"