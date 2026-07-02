Meloni “Contrattazione di qualità strumento più efficace per salari più alti”

PADOVA (ITALPRESS) - Il salario giusto "è stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani, una vittoria della nazione nel suo complesso. Con il decreto Lavoro abbiamo fissato nero su bianco un principio mai riconosciuto: la contrattazione collettiva e di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al XIX Congresso nazionale della Uil. sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)