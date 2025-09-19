Home Video News Cronaca Tg News – 19/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esplosione in azienda rifiuti del Casertano, 3 morti - Si ribalta scuolabus in provincia di Udine, cinque feriti - Esercito Israele: “Useremo forza senza precedenti a Gaza City” - Ucraina: “Tre jet russi violano spazio aereo estone” - Ue: “Stop totale al gas da Mosca dal 2027 - Trump minaccia la revoca delle licenze alle tv “nemiche” - Mondiali atletica, impresa Dallavalle, argento nel salto triplo - Webuild, abbattuto ultimo diaframma tunnel Italia-Austria al Brennero - Previsioni 3B Meteo 20 Settembre gsl