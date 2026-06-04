Abruzzo, Formez e Regione insieme per rafforzare la rete di welfare territoriale

L'AQUILA (ITALPRESS) - Rafforzare l’integrazione sociosanitaria migliorando il dialogo tra istituzioni e cittadini e la qualità dei servizi pubblici. Sono questi gli obiettivi del progetto "Insieme Abruzzo", voluto dalla Regione e realizzato da Formez, i cui contenuti sono stati illustrati in occasione dell’incontro “Insieme per il Sociale. Verso una nuova geografia istituzionale di prossimità” che si è tenuto a L’Aquila, nella sede del Consiglio regionale. f04/col3/gsl