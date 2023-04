Tg News – 19/4/2023

In questa edizione: - Mattarella a Cracovia: “Europa testimone di crimini” - Papa Francesco: “Mai uccidere in nome di Dio” - Calderone: non si trovano un milione di lavoratori - Uss, Nordio avvia azione disciplinare su giudici - Milanese scomparsa nel salernitano, tre arresti - Istat: turismo in ripresa ma ancora sotto livelli pre-covid - Focus: La scommessa di Eni per la mobilità sostenibile al FuoriSalone 2023 - Previsioni 3B Meteo 20 Aprile gsl