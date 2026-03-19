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Tg News – 19/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Londra annuncia piano a 6 per riapertura stretto Hormuz - Mattarella dalla Spagna “Ue sappia dire no ai conflitti” - Giorgetti “La guerra è uno stress test impegnativo per i conti pubblici” - Codacons, alla pompa prezzi non risentono ancora dei tagli - La Bce mantiene invariati i tassi d’interesse - Escort Firenze, parla la guardia giurata omicida - Congedo, un padre su tre ancora non lo sa - Polizia e Fastweb+Vodafone, un podcast contro la violenza di genere online - Previsioni 3B Meteo 20 Marzo mrv