ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni cita il Manifesto di Ventotene in aula, dure proteste opposizione - Trump: “Ottima telefonata con Zelensky” - A Tel Aviv e Gerusalemme in migliaia in piazza contro governo Netanyahu - Esplosione a Deposito Eni di Calenzano, 9 indagati - Naufragio migranti a Lampedusa, si cercano 40 dispersi - John Elkann in Parlamento: “2025 ancora difficile ma investiremo in Italia” - Mattarella al Papa: “L’Italia le è riconoscente” - Meloni su Trump-Putin e Ucraina “Garanzie di sicurezza” - Previsioni 3B Meteo 20 Marzo mrv