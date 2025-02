Tg News – 19/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Putin: “Inappropriata l’isteria di Kiev, positivi risultati da Riad” - Papa Francesco, polmonite bilaterale, prosegue cure, Meloni in visita - Caso Paragon, Nordio: “Nessuno è stato intercettato da polizia penitenziaria” - Domani torna in Italia il piccolo Ethan, sottratto alla madre - Morta la bimba travolta da Suv a Vicenza, guidatore ubriaco - Ultima Generazione, blitz sulle scale di Montecitorio - A Napoli sgominato delivery della droga - Previsioni 3B Meteo 20 Febbraio mrv