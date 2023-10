Tg News – 19/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nuovo blitz di Israele in Striscia Gaza per localizzare ostaggi - Stop a Schengen da Italia e 10 Paesi - Tajani: nessun rischio di attentati in Italia - Cospito, direzione antiterrorismo chiede revoca 41 bis - Stop al salario minimo, scontro alla Camera - A Milano dal 2024 stop alle auto in centro - Un piatto di pasta su 4 è italiano - Attivisti di Ultima Generazione bloccano la A4 a Torino - Previsioni 3B Meteo 20 Ottobre gsl