Tg News – 19/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Moda in lutto, è morto Valentino Garavani - Strage Andalusia, 39 morti, tra ipotesi giunto saltato - Anguillara, Procuratore “Delitto di Federica feroce” - La Spezia, tensioni fuori dalla scuola di Abu - Maltempo, decine di famiglie evacuate nel nuorese - Borse, Europa in rosso per minacce Trump a Groenlandia - Cisgiordania, Israele lancia operazione a Hebron - Nigeria, almeno 160 cristiani rapiti in attacco a due chiese - Meloni incontra imprese italiane in Corea e presidente Lee Jae-Myung - Previsioni 3B Meteo 20 Gennaio azn