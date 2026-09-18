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Tg News – 18/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fregata Bergamini scorta nave italiana a Bab El-Mandeb - Macron “Attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta” - Russia al voto per il nuovo Parlamento - A Roma studente accoltella prof a scuola per un debito - Tensioni al presidio anti-Vannacci a Torino - Influenza, tra pochi giorni parte campagna vaccinale - Ospedali migliori al mondo, nei primi 10 ce ne sono 4 italiani - Università, Bernini “Con Gdf contro truffe su borse studio” - Previsioni 3B Meteo 19 Settembre gsl