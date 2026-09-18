Nuova Lancia Gamma è il Suv dei 120 anni, design italiano e produzione a Melfi

ROMA (ITALPRESS) - La nuova Lancia Gamma è stata protagonista di una presentazione istituzionale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in un luogo particolarmente significativo per un progetto che nasce dal design, dall’ingegneria e dalle capacità produttive italiane. All’incontro hanno partecipato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, e Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. La presentazione ha offerto l’occasione per approfondire il contributo di Gamma al percorso di Lancia e, più in generale, il ruolo dell’Italia nella strategia industriale di Stellantis nel Paese. Disegnata a Torino presso il Centro Stile Lancia, sviluppata e industrializzata in Italia e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, Gamma nasce da un sistema di competenze che coinvolge designer, ingegneri, tecnici, operatori e fornitori. mec/mrc/azn