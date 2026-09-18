Blitz nel quartiere Falsomiele di Palermo dopo sassaiola contro polizia

PALERMO (ITALPRESS) - Controlli a tappeto della Polizia di Stato nel quartiere di Falsomiele, a Palermo, dove nella notte tra domenica e lunedì un gruppo di cittadini ha accerchiato e aggredito con lancio di sassi e oggetti alcuni agenti, ferendone otto e danneggiando due volanti. Il quartiere è stato cinto d'assedio da circa duecento agenti, mentre un elicottero del IV Reparto Volo monitorava le operazioni dall'alto. Presenti anche squadre dei Vigili del Fuoco. I poliziotti impiegati hanno effettuato una capillare attività di polizia giudiziaria, battendo il quartiere palmo a palmo con perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi. Numerose pattuglie della Polizia di Stato si sono anche occupate di presidiare il territorio, attraverso posti di osservazione e controlli nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Effettuati controlli su decine di baracche. In una di queste strutture è stata trovata e sequestrata hashish. Sul versante del controllo del territorio, gli agenti hanno proceduto ad una doppia cinturazione del quartiere, con l'epicentro in Largo dei Pinguini, teatro dell'aggressione, fino alle propaggini esterne confinanti con i quartieri Guadagna e Bonagia. Disposti numerosi posti di controllo e posti di blocco che hanno permesso di identificare un rilevante numero di persone e controllare veicoli. In particolare, sono stati eseguiti diversi controlli amministrativi che hanno interessato sale scommesse e bar. Rilevate occupazioni abusive di suolo pubblico e riscontrate violazioni riguardanti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per quanto riguarda i centri scommesse, a riscontro dell'attività di esercizio abusivo di raccolta delle scommesse, sono state indagate due persone anche per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono stati inoltre avviati accertamenti di natura amministrativa sulla regolarità della Scia per la somministrazione e l'asporto di alimenti e bevande. Nel corso delle attività sono state complessivamente identificate 250 persone, di cui 89 con precedenti di polizia, controllati 140 veicoli, 20 le contravvenzioni al Codice della Strada per un ammontare di più 10 mila euro. Inoltre, sono stati controllati tre esercizi commerciali. Due titolari delle attività sono stati denunciati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo delle attrezzature utilizzate, tra cui un frigorifero, tavoli, sedie e un bancone per la somministrazione. È stata accertata, inoltre, la somministrazione di alimenti all'esterno senza la prescritta autorizzazione e due delle attività sono risultate completamente prive della Scia comunale e della Scia sanitaria. Con il supporto del personale dell'ASP, oltre che della Polizia Municipale, sono stati sequestrati 50 chili di alimenti giudicati non idonei alla consumazione umana, a tutela della salute pubblica. L'ammontare complessivo delle sanzioni comminate a seguito dei controlli è di 7.700 euro. vbo/gtr