Tg News – 18/9/2025
Tg News – 18/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gaza, bombe di Israele vicino a ospedali, 80 morti dall’alba - Starmer a Trump: aumentare pressione su Putin, pace a Gaza - Nuovo via libera della Camera a riforma Giustizia, bagarre in aula - Bimbo di 7 anni cade da finestra scuola a Genova, è grave - Si indaga per omicidio su morte fotografo Rebuzzini a Milano - Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona - Strage Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti - Torna "Acetaie Aperte", dal 26 settembre al 4 ottobre la 24^ edizione - Previsioni 3B Meteo 19 Settembre gsl