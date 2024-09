Tg News – 18/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Libano, tre morti e centinaia di feriti in attentato - Raid con i droni, Kiev distrugge deposito russo - Draghi a colloquio con Meloni a Palazzo Chigi - Meloni a Confindustria: “Risultati disastrosi dal green deal europeo” - Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna - Assalto parenti ad ospedale Pescara, 3 arresti e 11 denunce - Schillaci, Camera Ardente allo Stadio Barbera di Palermo - Previsioni 3B Meteo 19 Settembre /gtr