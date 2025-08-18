Tg News – 18/8/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Camera Ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie - A Washington incontro Trump, Zelensky e leader europei - Gaza, entro oggi probabile via libera a tregua e rilascio 10 ostaggi - Morto dopo essere stato colpito da taser, indagati 2 carabinieri - Incendio in una palazzina nel torinese, morta 28enne - Neonati morti a Bolzano, batterio in dispenser per lavare biberon - Telemarketing, da domani stop a chiamate da finti numeri italiani - Tanti amici e gente comune alla camera ardente di Pippo Baudo - Previsioni 3B Meteo 19 Agosto azn