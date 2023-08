Tg News – 18/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Catturato nei boschi di Mondovì il duplice omicida in fuga - La piscina non aveva le grate di sicurezza - Punto da calabrone, muore per shock anafilattico - Terremoto a Napoli, paura ai Campi Flegrei - Femminicidio di Piano di Sorrento, fermato l’ex - Violenza di gruppo a Palermo, 7 arresti - Caro benzina, Urso: “Aumenti colpa dell’Opec” - Previsioni 3B Meteo 19 Agosto /gtr