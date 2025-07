Tg News – 18/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Processo Open Arms, Procura Palermo impugna assoluzione Salvini - Papa Leone: “Ingiustificabile attacco alla Chiesa a Gaza” - Fonti Ue, “Intesa dazi sul filo, rinvio Usa non escluso” - Ilaria Sula, il padre: “Sia fatta giustizia per mia figlia” - Pantigliate (Mi), donna trovata morta nei campi - Incidente A1, morta anche la mamma della piccola Summer - Terremoto, altra forte scossa ai Campi Flegrei - Open Arms, Salvini “Qualcuno non si rassegna ma non sono preoccupato” - Previsioni 3B Meteo 19 Luglio gsl