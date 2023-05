Tg News – 18/5/2023

In questa edizione:

- È ancora allerta rossa in Emilia Romagna

- Frana a Sasso Marconi, odissea sulla A1

- Polemica per il concerto di Springsteen a Ferrara

- Terremoto di magnitudo 3.6 nel NordEst della Sicilia

- G7 in Giappone, possibile incontro Meloni-Biden

- Su Kiev altra notte di missili, deraglia treno in Crimea

- Bonaccini “Danni per qualche miliardo, come un altro terremoto”

- Previsioni 3B Meteo per 19 Maggio

/gtr