Tg News – 18/4/2023

In questa edizione: - Catturata l’orsa Jj4, per il Tar non va abbattuta - Putin in visita ai militari al fronte, bombe su Kherson - Usa, 20enne uccisa dal proprietario di casa - Mafia e voti di scambio, 18 arresti a Napoli - Migranti, oggi il decreto arriva in Senato - Milano europea, premier Meloni inaugura Salone del Mobile - Focus: Si chiude Milano Artweek 2023, affluenza record al Museo del Novecento - Previsioni 3B Meteo 19 Aprile gsl